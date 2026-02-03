Questa mattina a Napoli, una giovane donna di 22 anni è stata uccisa a coltellate durante una lite in famiglia a via Chiaro di Luna, nel quartiere Ponticelli. La polizia sta cercando ancora il fratello, sospettato di essere coinvolto nell’omicidio. La scena si è svolta davanti agli occhi sconvolti dei vicini, mentre le forze dell’ordine cercano di ricostruire quanto accaduto.

Una lite familiare sfociata nel sangue ha sconvolto il pomeriggio di via Chiaro di Luna, nel quartiere Ponticelli. Ilenia Musella, una giovane di 22 anni, è stata uccisa brutalmente a colpi di coltello nel rione del parco Conocal. La ricostruzione del delitto Secondo le prime testimonianze e i rilievi della polizia, l’aggressione è avvenuta in strada intorno al primo pomeriggio di oggi, 3 febbraio 2026. Tra le urla e il caos di un acceso diverbio che ha coinvolto più persone, qualcuno ha estratto un coltello da cucina, colpendo Ilenia alla schiena. La ragazza è stata caricata d’urgenza su un’auto privata e trasportata all’ospedale Villa Betania, ma è giunta al pronto soccorso già priva di vita. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Tragedia a Napoli: 22enne uccisa a coltellate, si cerca il fratello

Approfondimenti su Napoli Tragedia

Una giovane donna di 22 anni è morta dopo essere stata accoltellata alla schiena a Napoli.

Questa mattina a Napoli, una ragazza di 22 anni è stata trovata ferita gravemente alla schiena e abbandonata davanti all’ospedale Villa Betania nel quartiere di Ponticelli.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Omicidio a Napoli, Ciro Rapuano ucciso a coltellate dalla moglie a Forcella. L’amica: “Lucia è una b

Ultime notizie su Napoli Tragedia

Argomenti discussi: Spari ai Quartieri spagnoli: colpito un uomo; Senzatetto colpito con una coltellata: corsa in ospedale; Napoli, a Chiaia raid di teppisti nei bar: Aggrediti tifosi del Chelsea; Casandrino, arrestati tre rapinatori dopo un colpo in un supermercato: c'è anche un minorenne.

Chi era Ilenia Musella, la 22enne accoltellata e uccisa a NapoliTragedia nel pomeriggio a Napoli, una ragazza di 22 anni è stata accoltellata ed è morta all'ospedale Villa Betania di Ponticelli. La ragazza, originaria del Parco Conal, è stata colpita alla schiena. msn.com

Napoli, 22enne uccisa con una coltellata alla schiena: indagini sulla morte di Ilenia MusellaNapoli - Una corsa disperata verso il pronto soccorso, poi l’arrivo ormai senza vita. È finita così, nel pomeriggio di oggi, la vita di Ilenia Musella, 22 ... pupia.tv

Ultim'ora. Tragedia nel pomeriggio di oggi a #Napoli, dove una giovane di 23 anni è morta dopo essere arrivata in ospedale con una ferita da arma da taglio alla schiena. La ragazza è stata trasportata all’ospedale Villa Betania, ma nonostante i tentativi dei - facebook.com facebook

Crolla un palazzo a Casoria, tragedia sfiorata alle porte di Napoli. Il palazzo era stato sgomberato da alcune ore, non ci sono vittime né feriti. Ieri l'allarme dopo un boato, una ventina di famiglie da amici e parenti. #ANSA x.com