Napoli | 22enne uccisa con coltellata alla schiena si cerca il fratello

Una giovane donna di 22 anni è morta dopo essere stata accoltellata alla schiena a Napoli. La ragazza è arrivata in ospedale in condizioni critiche e non è riuscita a salvarsi. La polizia sta cercando il fratello, sospettato di essere coinvolto nell’episodio. La scena si è svolta in una zona della città, ma ancora non si conoscono i motivi del gesto. Le forze dell’ordine indagano per fare luce sulla vicenda.

NAPOLI – Si chiamava Jlenia Musella la 22enne uccisa oggi pomeriggio, 3 febbraio 2026, alla periferia orientale di Napoli con una coltellata alla schiena. La ragazza è deceduta all'ospedale Villa Betania, dove era giunta in condizioni disperate. Sul caso indaga la Polizia di Stato che, secondo quanto si apprende, sarebbe sulle tracce del fratello, attualmente irreperibile. Secondo la prima ipotesi la giovane sarebbe stata accoltellata al culmine di una violenta lite in famiglia. Da una prima analisi del cadavere, la dimensione della ferita sarebbe compatibile con la lama di un coltello da cucina.

