Napoli 22enne uccisa | fermato il fratello dalla polizia

La polizia ha fermato il fratello di Ylenia Musella, la ragazza di 22 anni uccisa ieri nel quartiere periferico di Napoli. La giovane è stata colpita con un coltello alla schiena, e ora si cerca di capire cosa abbia portato a questa tragedia. La famiglia è sotto shock, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini.

NAPOLI, 4 Febbraio 2026 – Un nuovo femminicidio scuote Napoli. Ylenia Musella, 22 anni, è morta dopo essere stata colpita con una coltellata alla schiena in un rione della periferia orientale della città. Sul corpo della giovane sono stati riscontrati anche evidenti segni di percosse al volto. La Polizia di Stato ha fermato il fratello della vittima, Giuseppe Musella, 28 anni, irreperibile nelle ore successive al delitto. L’uomo è stato rintracciato e trasferito nel carcere di Secondigliano, dove gli è stato notificato un provvedimento di fermo per omicidio volontario emesso dalla Procura di Napoli. 🔗 Leggi su Primacampania.it

