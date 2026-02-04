Napoli 22enne uccisa con una coltellata alla schiena | arrestato il fratello ha confessato

Questa mattina a Napoli, una ragazza di 22 anni è stata trovata morta con una ferita alla schiena. Il fratello, di 28 anni, si è presentato alle forze dell’ordine e ha confessato di averla colpita. Ora è in manette con l’accusa di omicidio volontario. La famiglia è sotto shock.

La giovane è morta dopo essere stata colpita alle spalle. Il 28enne si è consegnato alla polizia ed è accusato di omicidio volontario.. NAPOLI – Una giovane donna di 22 anni, Ylenia Musella, è stata uccisa con una coltellata alla schiena nella periferia est di Napoli. Per l’omicidio è stato arrestato il fratello, Giuseppe Musella, 28 anni, che si è consegnato alla Polizia di Stato e ha confessato il delitto. La tragedia si è consumata nel rione Conocal, a Ponticelli. La ragazza presentava anche evidenti segni di percosse al volto, compatibili con pugni e schiaffi. Dopo l’aggressione, Ylenia è stata trasportata in auto all’ospedale evangelico Villa Betania, dove è arrivata in condizioni disperate. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli, 22enne uccisa con una coltellata alla schiena: arrestato il fratello, ha confessato Approfondimenti su Napoli Uccisione Giovane 22enne uccisa a Napoli con una coltellata alla schiena, arrestato il fratello di 28 anni Questa mattina a Napoli, una giovane di 22 anni è stata trovata con una ferita da arma da taglio alla schiena. Napoli, 22enne uccisa con una coltellata alla schiena e scaricata all'ospedale. Arrestato il fratello di 28 anni La polizia ha arrestato il fratello di 28 anni, Giuseppe Musella, dopo aver ucciso con una coltellata alla schiena una ragazza di 22 anni. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Napoli Uccisione Argomenti discussi: Napoli, 22enne uccisa con una coltellata alla schiena: si cerca il fratello; Napoli, 22enne uccisa con una coltellata alla schiena. Si cerca il fratello; 22enne accoltellata e uccisa oggi a Napoli; Ventiduenne uccisa a Napoli, arrestato il fratello. Napoli, arrestato il fratello della 22enne accoltellata. Presa a pugni in strada e poi brutalmente uccisaLa Squadra Mobile di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Jlenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata alla schiena a Napoli. Al 28enne, chiuso nel carcere partenopeo di S ... affaritaliani.it Uccisa a Napoli, arrestato il fratelloE' stato arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello della 22enne uccisa con una coltellata alla schiena nel quartiere Ponticelli, periferia est di Napoli. Gli agenti della Squadra Mobile lo hanno ... rainews.it La squadra mobile di Napoli ha arrestato da poco Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Ylenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata alla schiena a Napoli. Al 28enne, chiuso nel carcere di Secondigliano, la polizia di stato ha notificato un provvediment - facebook.com facebook Napoli, colpita alla schiena con una lama da cucina: morta la 22enne Ilenia Musella | In fuga il fratello, è caccia all'uomo #napoli x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.