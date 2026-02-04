Giovane 22enne uccisa a Napoli con una coltellata alla schiena arrestato il fratello di 28 anni

Questa mattina a Napoli, una giovane di 22 anni è stata trovata con una ferita da arma da taglio alla schiena. È morta poco dopo aver ricevuto le prime cure in ospedale. La polizia ha arrestato il fratello, di 28 anni, sospettato di averla colpita durante una lite in famiglia. Gli investigatori stanno cercando di capire cosa sia successo davvero tra i due.

La 22enne Jlenia Musella è morta a Napoli, poco dopo il suo arrivo in ospedale con una profonda ferita da arma da taglio sulla schiena. L’ipotesi è che sia stata accoltellata al culmine di una lite familiare. Con l’accusa di omicidio volontario, nella notte è stato arrestato il fratello della vittima che si era reso irreperibile. Arrestato il fratello della 22enne uccisa a Napoli Giuseppe Musella, 28 anni, si era reso irreperibile dal pomeriggio dopo l’aggressione a Jlenia. La giovane sarebbe stata aggredita, con ogni probabilità, al culmine di una lite familiare. Il fratello è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Napoli. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Giovane 22enne uccisa a Napoli con una coltellata alla schiena, arrestato il fratello di 28 anni Approfondimenti su Napoli Uccisione Napoli, 22enne uccisa con una coltellata alla schiena e scaricata all'ospedale. Arrestato il fratello di 28 anni La polizia ha arrestato il fratello di 28 anni, Giuseppe Musella, dopo aver ucciso con una coltellata alla schiena una ragazza di 22 anni. Napoli, 22enne uccisa con una coltellata alla schiena e scaricata davanti all'ospedale. «Si cerca il fratello» Questa mattina a Napoli, una ragazza di 22 anni è stata trovata ferita gravemente alla schiena e abbandonata davanti all’ospedale Villa Betania nel quartiere di Ponticelli. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ylenia Musella, 22 anni, è stata uccisa a Napoli con una coltellata: arrestato il fratello Ultime notizie su Napoli Uccisione Argomenti discussi: Napoli, 22enne uccisa con una coltellata alla schiena. Si cerca il fratello; Napoli, 22enne uccisa con una coltellata alla schiena: si cerca il fratello; Ventiduenne uccisa a Napoli, arrestato il fratello; 22enne accoltellata e uccisa oggi a Napoli. Giovane uccisa a Napoli: si cerca il fratello, l'ipotesi di una lite familiare(ANSA) - NAPOLI, 03 FEB - Gli investigatori della Polizia di Stato sono sulle tracce del fratello di Ilenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata a Napoli. Il giovane si è reso irreperibile ... gazzettadiparma.it Giovane uccisa a Napoli: in corso le ricerche del fratelloGli investigatori della Polizia di Stato sono sulle tracce del fratello di Ilenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata a Napoli. Il giovane si è reso irreperibile dopo il delitto. (ANSA) ... ansa.it È in corso una caccia all'uomo per le strade della periferia orientale di Napoli dopo che è stata accoltellata a morte la 22enne Ilenia Musella. La giovane, aggredita alle spalle, aveva evidenti lividi in volto e una larga e profonda ferita alla schiena. Trasferita d'u - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.