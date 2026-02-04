Napoli | 20mila euro falsi sotto la scatola dello sterzo 24enne sammarinese arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri di Napoli hanno arrestato un giovane di 24 anni proveniente da San Marino. Durante un controllo, hanno trovato sotto lo sterzo di una Porsche Macan 20 mila euro falsi. Il ragazzo è stato portato in caserma, mentre gli investigatori continuano le verifiche per capire da dove provenissero i soldi falsi.

Napoli, Carabinieri scoprono 20mila euro falsi nascosti sotto lo sterzo di una Porsche Macan: arrestato un 24enne sammarinese.. Qualcosa in quella Porsche Macan targata San Marino ha acceso la curiosità di una pattuglia dei Carabinieri della PMZ Centro. Non la solita targa polacca e nell'abitacolo due persone circondate da vetri oscurati. Parcheggiata in piazza Municipio, la supercar tedesca sembra suggerire un controllo. I militari si avvicinano e chiedono agli occupanti di uscire dal veicolo. Alla guida un 24enne sammarinese, ciclista professionista. Con lui un 23enne e sui sedili posteriori – notato solo in un secondo momento – un uomo che dorme rannicchiato.

