Traffico di droga e metodo mafioso | il clan Conte di Bitonto colpito da 29 condanne definitive
La polizia di Stato ha eseguito questa mattina 29 provvedimenti di carcerazione emessi lo scorso 1° dicembre dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bari. I destinatari, tutti ritenuti appartenenti al clan Conte di Bitonto, sono stati condannati in via definitiva per reati in materia. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Scopri altri approfondimenti
Un’operazione mirata al contrasto del traffico di droga ha portato all’arresto di un 32enne e una 51enne, e alla denuncia di una 29enne https://www.laprovinciadivarese.it/gallarate-maxi-sequestro-di-droga-e-armi-due-arresti-e-una-denuncia-393597/ - facebook.com Vai su Facebook
Traffico di droga da Foggia all’Abruzzo: 17 condanne per complessivi 119 anni Vai su X
Bitonto (BA), 29 persone arrestate nell’operazione “Market Drugs” - Eseguiti 29 ordini di carcerazione contro il clan Conte a Bitonto. Da trmtv.it
Bari, 12 arresti per mafia e traffico di droga: smantellato il clan “Strisciuglio” - L’indagine, denominata “Lockdown”, condotta dal settembre 2019 al maggio 2023 dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Bari San Paolo, rappresenta un approfondimento dell’inchiesta “Vortice ... Si legge su giornaledipuglia.com
Mafia garganica, sentenza definitiva processo «Omnia Nostra»: 7 ordini di carcerazione TUTTI I NOMI - Tra le accuse droga, estorsione, favoreggiamento della latitanza, ricettazione, reati in materia di armi e danneggiamento ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Scacco al clan Strisciuglio: 12 persone arrestate dai carabinieri - In corso nel quartiere San Paolo l'esecuzione di arresti nei confronti di persone accusate di traffico di droga, estorsione e lesioni personali ... rainews.it scrive
Arresti per droga nel Salento, il metodo mafioso. Pestaggi e minacce: «Ti spacco i denti» - Modalità intimidatorie e perfino una donna nel mirino, se si trattava di riscuotere i crediti della droga. quotidianodipuglia.it scrive
Boscoreale. droga, armi e «metodo mafioso»: due arresti dei carabinieri - I carabinieri della stazione di Boscoreale, nella giornata di oggi, hanno arrestato due persone, gravemente indiziati, in concorso, di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, nonché di ... Si legge su ilmattino.it