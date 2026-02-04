Nello Musumeci assicura che ci sono risorse disponibili per avviare un progetto condiviso a Niscemi. Il ministro ha parlato oggi in Senato, parlando del maltempo che ha colpito recentemente Calabria, Sardegna e Sicilia. Nessuna decisione definitiva, ma Musumeci ha confermato che si sta lavorando per mettere a disposizione i fondi necessari.

Il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, ha tenuto un'informativa al Senato sul maltempo che ha colpito la Calabria, la Sardegna e la Sicilia. Il titolare del dicastero ha annunciato che il Governo attuerà una serie di misure a sostegno delle popolazioni colpite dal maltempo. Tra queste: ammortizzatori sociali, misure di sostegno al reddito dei lavoratori autonomi e misure di sostegno al comparto turistico. "Non sono mancati sciacalli in giacca e cravatta" Musumeci accusa di aver subito "giudizi sommari e frettolosi hanno cercato in malafede un capro espiatorio", dunque quella che definisce: "Una campagna che è andata ben oltre la normale dialettica politica". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Musumeci: "Per Niscemi ci sono risorse per un progetto condiviso"

Approfondimenti su Niscemi Progetto

Il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, spiega che la questione di Niscemi non riguarda i soldi.

Nello Musumeci denuncia la presenza di sciacalli a Niscemi, anche in giacca e cravatta, durante l'informativa al Senato sui danni causati dal maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Niscemi Progetto

Argomenti discussi: Niscemi, Musumeci nella informativa: In Sicilia 9 comuni su 10 ad alto rischio frane - Musumeci: In questi giorni ci sono stati sciacalli in giacca e cravatta; Niscemi, Ciciliano: Movimento franoso ha superato quello del Vajont; Frana a Niscemi, nella notte boati e smottamenti. Musumeci: Dal '97 nulla è cambiato: indagheremo. Opposizioni all'attacco: Era governatore, sapeva tutto; A Niscemi fronte attivo. Quella relazione del 2022 ignorata da Musumeci.

**Niscemi: Musumeci, 'nel 2005 per tecnici impossibile intervenire per stabilizzare frana'**Palermo, 4 feb. (Adnkronos) - Sullo sfondo di questo disarmante scenario ci sono i preoccupanti pareri dei tecnici della CTS che già nel 2005 recitano il de profundis e dicono: il complesso franoso d ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Musumeci: Per Niscemi ci sono risorse legate a progetto condivisoRoma, 4 feb. (askanews) – La vicenda Niscemi non è una questione di risorse finanziarie. Lo ha detto il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci in un’informativa al Senato sui danni dovuti al ... ildenaro.it

La frana di #Niscemi , #Musumeci al Senato: in questi giorni ci sono stati sciacalli in giacca e cravatta - #maltempo - facebook.com facebook

#Frana di #Niscemi: #Musumeci firma il decreto di costituzione di una Commissione di studio x.com