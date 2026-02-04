Musumeci | Per Niscemi ci sono risorse legate a progetto condiviso

Il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, spiega che la questione di Niscemi non riguarda i soldi. Durante un’informativa al Senato sui danni causati dal maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria, Musumeci ha chiarito che ci sono risorse legate a un progetto condiviso per la zona. La questione, insomma, non è di mancanza di fondi, ma di come si gestiscono e si utilizzano le risorse disponibili.

Roma, 4 feb. (askanews) – La vicenda Niscemi non è una questione di risorse finanziarie. Lo ha detto il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci in un’informativa al Senato sui danni dovuti al maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria. “Per il Governo Meloni – ha sottolineato il ministro – anche quella di Niscemi non è una questione legata a risorse finanziarie. Ci sono e sono disponibili a dare corpo ad un progetto condiviso con le con le amministrazione locali e che credo veda su questa posizione anche il governo della regione siciliana che ha già offerto in tal senso ampie disponibilità”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Nello Musumeci denuncia la presenza di sciacalli a Niscemi, anche in giacca e cravatta, durante l'informativa al Senato sui danni causati dal maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria.

Il governatore Musumeci mette i puntini sulle i e chiarisce che non coprirà nessuno per quanto riguarda le responsabilità sulla sicurezza a Niscemi.

