Nello Musumeci denuncia la presenza di sciacalli a Niscemi, anche in giacca e cravatta, durante l'informativa al Senato sui danni causati dal maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria. Il ministro della Protezione civile non ha risparmiato parole dure contro chi si approfitta della situazione.

AGI - Sulla frana di Niscemi "in questi giorni n on sono mancati gli sciacalli. Anche in giacca e cravatta": lo ha denunciato il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, durante l'informativa al Senato sui danni dovuti al maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria. Musumeci ha parlato di "veri e propri atti di sciacallaggio dentro e fuori le istituzioni, anche dietro un'apparenza formale". "Non intendo certo ignorare la campagna mediatica che si è sviluppata attorno a presunte inefficienze del governo e questo ministro in tema di Protezione civile", ha premesso il ministro, lamentando però che sia " andata ben oltre la normale dialettica politica " caratterizzandosi per "giudizi sommari e frettolose ricostruzioni che hanno cercato in malafede un capro espiatorio, soprattutto sulla frana di Niscemi, invece di contribuire a una seria comprensione dei fatti". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Musumeci: "A Niscemi non sono mancati sciacalli, anche in giacca e cravatta"

Approfondimenti su Niscemi Frana

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Niscemi Frana

Argomenti discussi: A Niscemi fronte attivo. Quella relazione del 2022 ignorata da Musumeci; Frana a Niscemi, nella notte boati e smottamenti. Musumeci: Dal '97 nulla è cambiato: indagheremo. Opposizioni all'attacco: Era governatore, sapeva tutto; Niscemi, Musumeci dice che il Comune non aveva segnalato il rischio frana, ma un documento lo smentisce; Niscemi, Musumeci nella informativa: In Sicilia 9 comuni su 10 ad alto rischio frane - Musumeci: In questi giorni ci sono stati sciacalli in giacca e cravatta.

**Niscemi: Musumeci, 'non sono disposto a fare da copertura a chi doveva intervenire dopo '97'**Palermo, 4 feb. (Adnkronos) - Non è compito mio cercare i responsabili. Ci penseranno altre istituzioni, ma non sono disposto a fare da copertura a chi aveva il compito istituzionale, dopo il 1997, d ... lanuovasardegna.it

Niscemi, Musumeci: Allo stato attuale non è ancora definita la soluzione per le famiglie sfollateAllo stato attuale non è ancora definita la soluzione da dare alle famiglie che sono state costrette ad abbandonare per sempre le loro case a Niscemi (Caltanissetta). Lo ha detto il ministro per la ... ilfattonisseno.it

Niscemi, sindaco Gela: "Da Musumeci parole che offendono lavoro sindaci" - VIDEO - facebook.com facebook

#Frana di #Niscemi: #Musumeci firma il decreto di costituzione di una Commissione di studio x.com