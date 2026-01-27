Il vantaggio dell’arretratezza | come i paesi emergenti possono colmare il gap con tecnologia e management
In un contesto economico in continua evoluzione, i paesi emergenti possono ridurre il divario con le nazioni più sviluppate attraverso l'adozione di tecnologie e strategie di management efficaci. Uno studio di Acemoglu, Johnson e Akcigit sottolinea come il successo non dipenda esclusivamente dai capitali, ma dalla capacità di integrare innovazioni esistenti, favorendo così una crescita sostenibile e inclusiva.
Un nuovo studio dei premi Nobel Acemoglu e Johnson, insieme a Ufuk Akcigit, rivela che lo sviluppo economico non dipende solo dai capitali, ma dalla capacità di “assorbire” l’innovazione esistente. I nodi restanti: istituzioni deboli e tecnologie inadatte ai contesti locali. Nelle strategie per la crescita globale, la tecnologia è spesso la “grande assente”. Nonostante sia il motore trainante delle economie avanzate, solo il 13% della letteratura accademica sullo sviluppo se ne occupa prioritariamente, preferendo concentrarsi su istruzione (37%) o finanza (25%). Una sproporzione che si riflette anche negli investimenti della Banca Mondiale: tra il 2001 e il 2025, a fronte di 1. 🔗 Leggi su Newsagent.it
Approfondimenti su Paesi Emergenti
Musetti: “Duro lavoro fisico per colmare il gap con Sinner e Alcaraz”
Musetti ha affrontato un intenso lavoro fisico per ridurre il divario con Sinner e Alcaraz.
McTominay: “Il gap con l’Inter si può colmare, questo Napoli non molla”
Dopo la partita tra Inter e Napoli, Scott McTominay ha commentato la situazione delle due squadre.
Il Catania chiude il primo tempo in vantaggio, grazie al gol di Jimenez su assist di Donnarumma. Come valutate la prestazione dei rossazzurri finora #UnicaSport #CataniaFC - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.