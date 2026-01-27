In un contesto economico in continua evoluzione, i paesi emergenti possono ridurre il divario con le nazioni più sviluppate attraverso l'adozione di tecnologie e strategie di management efficaci. Uno studio di Acemoglu, Johnson e Akcigit sottolinea come il successo non dipenda esclusivamente dai capitali, ma dalla capacità di integrare innovazioni esistenti, favorendo così una crescita sostenibile e inclusiva.

Un nuovo studio dei premi Nobel Acemoglu e Johnson, insieme a Ufuk Akcigit, rivela che lo sviluppo economico non dipende solo dai capitali, ma dalla capacità di "assorbire" l'innovazione esistente. I nodi restanti: istituzioni deboli e tecnologie inadatte ai contesti locali. Nelle strategie per la crescita globale, la tecnologia è spesso la "grande assente". Nonostante sia il motore trainante delle economie avanzate, solo il 13% della letteratura accademica sullo sviluppo se ne occupa prioritariamente, preferendo concentrarsi su istruzione (37%) o finanza (25%). Una sproporzione che si riflette anche negli investimenti della Banca Mondiale: tra il 2001 e il 2025, a fronte di 1.

© Newsagent.it - Il “vantaggio dell’arretratezza”: come i paesi emergenti possono colmare il gap con tecnologia e management

Approfondimenti su Paesi Emergenti

