Castel Frentano contributo di 12mila euro per l' acquisto di nuovi libri per la biblioteca comunale
Il Comune di Castel Frentano ha partecipato con successo all’avviso per la ripartizione del Fondo per l’editoria libraria previsto dal decreto legge n. 2012024, gestito dal ministero della Cultura.La biblioteca comunale è risultata assegnataria di un contributo pari a 12.286,99 euro.Il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
