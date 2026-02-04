Multe dell’autovelox l’ex giudice di pace fa ricorso | Verbale dall’impianto di Fleximan vincerò

Ferrara, 4 febbraio 2026 – Un ex giudice di pace si oppone alle multe dell’autovelox di Fleximan. Ha presentato ricorso contro il verbale, dicendo che vincerà. Prima si occupava di annullare multe ingiuste, ora fa lo stesso da parte sua. La sua battaglia mette in discussione l’affidabilità dell’impianto, e lui è sicuro di avere ragione. La vicenda tiene banco tra gli automobilisti e le autorità locali.

Ferrara, 4 febbraio 2026 – Prima era lui ad annullare le multe che gli automobilisti avevano ricevuto ingiustamente. Marco Suttini, ferrarese, studi classici all’Ariosto, per una vita giudice di pace a Rovigo, avvocato con uno studio in città, è stato multato dall’ autovelox di Bosaro, impianto sulla statale 16 finito più volte sotto i colpi di Fleximan negli anni 2023 e 2024. Due le multe che ha ricevuto Suttini mentre era al volante dell’auto della moglie, due i ricorsi che ha presentato. Adesso è lui ad appellarsi al giudice di pace per sanzioni che ritiene non siano legittime. Ricorsi che è certo di vincere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un ex giudice di pace di Bosaro, noto per aver annullato multe ingiuste, si trova ora a contestare due sanzioni ricevute dall’autovelox locale.

Un ex giudice di pace ha presentato ricorso contro una multa rilevata da un autovelox non omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

