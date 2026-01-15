Ex giudice di pace multato due volte dall’autovelox di Bosaro | ‘Ho fatto ricorso vincerò’

Un ex giudice di pace di Bosaro, noto per aver annullato multe ingiuste, si trova ora a contestare due sanzioni ricevute dall’autovelox locale. Dopo aver presentato ricorso, confida in un esito positivo, ritenendo le multe ingiustificate. Questa vicenda mette in evidenza come anche figure esperte possano essere coinvolte in dispute legate al rispetto delle normative sulla sicurezza stradale.

Rovigo, 15 gennaio 2026 – Per alcuni anni è stato lui ad annullare multe che gli automobilisti avevano ricevuto ingiustamente, adesso è lui ad appellarsi al giudice di pace per due sanzioni che gli sono state appioppate e che ritiene non sia legittime. Marco Suttini, per una vita giudice di pace a Rovigo, avvocato, è stato multato sorte comune a tanti dall'autovelox di Bosaro, impianto sulla statale 16 finito più volte sotto i colpi di Fleximan (così era stato battezzato quello che era da molti considerato una sorta di giustiziere) e più volte abbattuto negli anni 2023 e 2024. Due le multe che ha ricevuto Suttini mentre era al volante dell’auto della moglie, due i ricorsi che il legale ha presentato al giudice di pace. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

