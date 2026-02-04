Muccino in sala col suo ultimo film

Gabriele Muccino torna nelle sale con il suo nuovo film, ‘Le cose non dette’. È un’uscita che gli appassionati aspettavano da tempo. Il film sta già attirando molti spettatori e raccoglie recensioni positive. In queste settimane, le sale sono piene di persone curiose di scoprire questa nuova produzione del regista romano.

Un doppio appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema italiano d'autore. Da poco è uscito nella sale l'ultimo film di Gabriele Muccino, ' Le cose non dette ', che ha già riscosso grande successo di pubblico e di critica. Il regista, affiancato da una delle interpreti, Beatrice Savignani, sabato saranno ospiti in due sale di Ancona per presentare la pellicola. La prima è Movieland Goldoni, in via Montebello, dove la coppia alle ore 19 incontrerà il pubblico, parlando del film e rispondendo ad eventuali domande da parte degli spettatori. L'incontro sarà condotto da Stefano Smeriglio, presente insieme al fratello Saverio.

