Le cose non dette l' ultimo film di Gabriele Muccino è una summa di tutto il suo cinema A partire da L' ultimo bacio
Gabriele Muccino e Stefano Accorsi viaggiano di nuovo insieme dopo A casa tutti bene e L’ultimo bacio. Il 29 gennaio esce nelle sale Le cose non dette, il nuovo film del regista romano che, tra Tangeri e Roma, torna a raccontare le fragilità, i desideri, le insidie e i momenti di luce e ombre nelle relazioni tra donne, uomini e amanti, genitori e figli. «È un film sulle verità che non riusciamo a dire», ha detto Muccino alle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento, « Le cose non dette parla di ciò che non diciamo agli altri, a noi stessi e a chi amiamo. Spesso sono anche cose che non conosceremo mai perché non sappiamo indagare dentro di noi e raccontarci. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Argomenti simili trattati di recente
Gabriele Muccino alle Giornate Professionali di Cinema per presentare il suo nuovo film “Le Cose Non Dette” #GiornatediCinema #GiornatediCinema2025 - facebook.com Vai su Facebook
Koeman le ha dette veramente queste cose? La traduzione è giusta? Ma Noa Lang che vedevamo giocare a Dimaro e a Castel di Sangro (meno di 28 giorni) era lui o un sosia? Adesso basta! Giocare al massacro per colpire il Napoli e Conte è un gioco sporc Vai su X
Il cast de Le Cose non dette al Vanity Fair Stories 2025: «La verità fa crollare le maschere» - Miriam Leone, Stefano Accorsi, Claudio Santamaria, Carolina Crescentini e il regista Gabriele Muccino, insieme sul palco del Teatro Lirico Giorgio Gaber per parlare del film in uscita il 29 gennaio ... Segnala vanityfair.it