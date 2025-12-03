Le cose non dette l' ultimo film di Gabriele Muccino è una summa di tutto il suo cinema A partire da L' ultimo bacio

Gabriele Muccino e Stefano Accorsi viaggiano di nuovo insieme dopo A casa tutti bene e L’ultimo bacio. Il 29 gennaio esce nelle sale Le cose non dette, il nuovo film del regista romano che, tra Tangeri e Roma, torna a raccontare le fragilità, i desideri, le insidie e i momenti di luce e ombre nelle relazioni tra donne, uomini e amanti, genitori e figli. «È un film sulle verità che non riusciamo a dire», ha detto Muccino alle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento, « Le cose non dette parla di ciò che non diciamo agli altri, a noi stessi e a chi amiamo. Spesso sono anche cose che non conosceremo mai perché non sappiamo indagare dentro di noi e raccontarci. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

