Questo fine settimana di fine gennaio porta nelle sale italiane diverse novità cinematografic. Tra le uscite, spiccano “Le cose non dette” di Muccino, che fa il suo debutto in sala, e altri film pronti a conquistare i cinema italiani. Gli appassionati potranno scegliere tra storie diverse e attese anteprime. La stagione cinematografica si anima con tante proposte per gli spettatori.

AL CINEMA. Questo weekend di fine gennaio (31 - 1 febbraio) porta nelle sale italiane un ventaglio di nuove uscite. Tra i titoli più attesi spicca «L’agente segreto», diretto dal brasiliano Kleber Mendonça Filho, un thriller politico che conferma l’attenzione del regista per le zone d’ombra del potere. Protagonista è Wagner Moura, affiancato da Maria Fernanda Cândido e Gabriel Leone, in una storia ambientata nel Brasile degli anni Settanta, dove un funzionario statale si trova coinvolto in un intrigo di sorveglianza, violenza e compromessi morali. Al Festival di Cannes Moura ha vinto il premio per il miglior attore e Mendonça quello per la miglior regia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Le cose non dette» di Muccino e i film in sala nel weekend

Approfondimenti su Muccino Film

‘Le cose non dette’, il nuovo film di Gabriele Muccino, racconta storie di emozioni e segreti, mettendo in discussione relazioni e verità nascoste.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Muccino Film

Argomenti discussi: Le cose non dette; Le cose non dette, Gabriele Muccino: Una storia di traumi taciuti che segnano il nostro destino; Muccino, 'Le cose non dette'. Da Roma a Tangeri, il luogo di fuga che non cura ma rivela; Le cose non dette, arriva il nuovo film di Gabriele Muccino: trama e personaggi.

Le cose non dette, arriva il nuovo film di Gabriele Muccino: trama e personaggiAl cinema dal 29 gennaio con un cast corale che comprende Miriam Leone, Stefano Accorsi, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini, è basato sul bestseller Siracusa di Delia Ephron, che firma la scene ... tg24.sky.it

Le cose non dette (2026). Muccino torna ai rapporti di coppia con uno sguardo più maturoIl film, pur muovendosi su binari narrativi già frequentati dal cinema di Muccino, riesce a proporre una riflessione più matura e disincantata sull'amore, sull'amicizia e sull'inganno che spesso prati ... locchiodelcineasta.com

Arriva oggi nelle sale «Le cose non dette», il nuovo film di Gabriele Muccino liberamente tratto da «Siracusa» di Delia Ephron, romanzo in cui la commedia brillante assume un’intrigante sfumatura noir, tra verità non dette e dinamiche irrisolte. In un paesaggio facebook