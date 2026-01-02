Il 4 febbraio, Monte dei Paschi di Siena (Mps) terrà un’assemblea straordinaria dedicata all’approvazione di diverse modifiche allo Statuto sociale. La riunione rappresenta un passo importante per l’istituto bancario, che si prepara a aggiornare le proprie norme interne. La discussione riguarderà vari aspetti di governance e funzionamento, con l’obiettivo di adeguare l’organizzazione alle nuove esigenze del mercato e della normativa vigente.

Monte dei Paschi di Siena (Mps) ha convocato un’ assemblea straordinaria per il prossimo 4 febbraio per deliberare un ampio pacchetto di modifiche allo Statuto. All’ordine del giorno dei punti su cui i soci dovranno esprimersi la governance, le politiche di remunerazione, le modalità di nomina degli organi societari e la destinazione degli utili. In particolare, le proposte prevedono la possibilità per l’ assemblea ordinaria di incrementare il rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione, superando il limite attuale di 1:1, attraverso modifiche agli articoli 13 e 14 dello Statuto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mps, il 4 febbraio l’assemblea per le modifiche allo statuto

Leggi anche: Mps, convocata un’assemblea straordinaria per modifiche allo statuto

Leggi anche: Azienda Speciale di Terracina, all’unanimità il Consiglio approva le modifiche allo statuto

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Mps convoca i soci per cambiare lo statuto e introdurre la lista del cda: assemblea il 4 febbraio, ma manca ancora l’ok della Bce - Al voto lista del board uscente, regole su mandati e nomine, remunerazioni, collegio sindacale e gestione degli utili. milanofinanza.it