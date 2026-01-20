Moviola Cagliari Juve Tonolini a Open VAR | Il rigore revocato ai bianconeri? Decisione giusta Vi spiego il perché

Nel match tra Cagliari e Juventus, Tonolini di Open VAR ha analizzato il contatto tra Miretti e Mazzitelli, spiegando le motivazioni dietro la revoca del rigore ai bianconeri. In questa analisi, vengono illustrate le ragioni tecniche e regolamentari che hanno portato alla decisione, offrendo una panoramica chiara e obiettiva sull’intervento arbitrale e sulle valutazioni della tecnologia VAR.

Moviola Cagliari Juve, Tonolini a Open Var analizza nei dettagli il contatto fra Miretti e Mazzitelli spiegando il perché del passo indietro sul rigore. Il dibattito arbitrale torna al centro dell’attenzione dopo gli episodi che hanno caratterizzato l’ultimo turno di campionato. In particolare, l’analisi della moviola di Cagliari Juve si è concentrata su un episodio chiave che avrebbe potuto cambiare l’inerzia del match: il calcio di rigore inizialmente assegnato ai bianconeri e poi revocato dopo l’intervento del VAR. L’ex assistente e oggi membro della Can, Mauro Tonolini ha parlato a Open Var su Dazn e si è soffermato sul rigore revocato alla Juventus nel corso della sfida contro il Cagliari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Moviola Serie A, l'analisi di Rocchi a Open Var: «Milan Verona? Rigore chiaro! Mancano a Genoa e Cagliari. Sul gol di Davis due falli, ma decisione in buona fede»Nell'ultima puntata di Open VAR su DAZN, Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e B, ha analizzato alcuni episodi arbitrali recenti, tra cui il rigore chiaro nel match Milan-Verona e le decisioni su Genoa e Cagliari.

Rocchi a Open VAR: «Rigore per l'Inter? E' netto. Il fatto che abbia già calciato non cambia, vi spiego il motivo»

