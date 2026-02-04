MotoGP risultati e classifiche Test Sepang 2026 | tutti i tempi e i distacchi dei due giorni

A Sepang si sono conclusi i test ufficiali della MotoGP, con Joan Mir e Franco Morbidelli che hanno sorpreso tutti. I due piloti italiani sono riusciti a scendere sotto l’1’57”, abbattendo il tempo di ieri di Marquez. La seconda giornata si è rivelata intensa, con i piloti che hanno spinto al massimo per migliorare i propri tempi. Ora si apre la fase di analisi prima delle prossime gare.

A Sepang, in Malesia, passa agli archivi la seconda delle tre giornate di Test della MotoGP: lo spagnolo Joan Mir e l'azzurro Franco Morbidelli abbattono il muro dell'1'57" e scendono sotto il miglior tempo fatto segnare ieri dall' iberico Marc Marquez. Mir svetta in 1'56.874, precedendo Morbidelli, secondo in 1'56.983, mentre ieri Marquez aveva chiuso in testa in 1:57.018. Si migliora rispetto a ieri, quando era stato secondo dietro lo spagnolo, l'italiano Fabio Di Giannantonio, che oggi è terzo in 1'57.049. Per quanto concerne gli altri italiani, oggi Marco Bezzecchi è sesto in 1'57.141 e fa meglio di Francesco Bagnaia, ottavo in 1'57.

