MotoGP oggi test di Sepang | risultati tempi e FOTO dello shakedown in Malesia

Oggi sul circuito di Sepang si è svolta l’ultima giornata di test prima dell’inizio del campionato MotoGP 2026. I piloti hanno messo alla prova le nuove moto in condizioni di gara, cercando di migliorare tempi e prestazioni. Le prove sono state decisive per capire chi si distingue e chi dovrà lavorare ancora prima di affrontare le prime competizioni ufficiali.

Alle porte del nuovo campionato MotoGP 2026, il circuito di Sepang ha ospitato la terza e ultima giornata dei test shakedown, un momento cruciale per valutare le prestazioni delle nuove moto in condizioni reali. La classifica finale del day 3 ha visto il pilota spagnolo Aleix Espargaro, al volante della Honda, conquistare il miglior tempo assoluto con un giro in 1:57.173, confermando il potenziale della nuova monoposto del costruttore giapponese. A seguire, in posizioni d'onore, il fratello Pol Espargaro con la KTM, che ha chiuso in 1:57.299, e Fabio Quartararo, in sella alla Yamaha, con un tempo di 1:57.

