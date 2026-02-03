MotoGP Sepang | i tempi del test in Malesia con Live dal circuito di strada

I test ufficiali della MotoGP 2026 sono partiti a Sepang, in Malesia. Il primo giorno ha visto i piloti scendere in pista con tanta voglia di mettersi alla prova, segnando tempi veloci e portando avanti le prime valutazioni sulla nuova stagione. La pista malese ha accolto le moto con temperature elevate, e i team hanno lavorato sodo per trovare le migliori regolazioni. Ora si attende il secondo giorno, con ancora più sforzi e novità in arrivo.

I test ufficiali per la nuova stagione MotoGP 2026 si sono svolti a Sepang, in Malesia, con un primo giorno intenso e pieno di novità. Gli scenari di pista sono stati affidati a piloti e team in attesa di una prima valutazione critica del nuovo impianto. Le prime posizioni si sono ottenute con tempi significativi, tra cui il record della giornata registrato da un pilota Yamaha, che ha superato con discrezione le condizioni di pista. La presenza di Andrea Dovizioso in pista, in una simulazione con gomme usate, evidenzia l’attenzione verso le problematiche dell’ultima stagione. Inoltre, la Ducati ha mostrato due diversi approcci con la sua nuova configurazione aerodinamica, con Marc Marquez in gara in un modello più recente rispetto a quello utilizzato da Bagnaia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - MotoGP, Sepang: i tempi del test in Malesia con Live dal circuito di strada Approfondimenti su Sepang Test MotoGP, oggi test di Sepang: risultati, tempi e FOTO dello shakedown in Malesia Oggi sul circuito di Sepang si è svolta l’ultima giornata di test prima dell’inizio del campionato MotoGP 2026. LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: inizia il pomeriggio del Day-1. Alex Marquez comanda su Marini e Bezzecchi Questa mattina è iniziato il primo giorno dei test MotoGP a Sepang. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Hari ini Rider motoGP test pramusim 2026 mandalika sirkuit di jajal habis, pertama kali rossi Ultime notizie su Sepang Test Argomenti discussi: Test shakedown: come è andata l'ultima giornata a Sepang; Honda chiude al comando il Test Shakedown a Sepang; Shakedown Sepang, classifica day-2: Yamaha al top con Miller - Risultati - MotoGP; MotoGP | Shakedown Sepang, Day 2: Miller porta in vetta la Yamaha. MotoGP, test di Sepang: risultati e tempi in diretta LIVE dalla MalesiaPiloti in pista fino alle 11 ora italiana per il primo dei tre giorni di test ufficiali a Sepang. Qui nel nostro liveblog i tempi aggiornati in tempo reale e tutte le novità dalla Malesia con foto, ... sport.sky.it MotoGP, LIVE - La diretta minuto per minuto del primo giorno di test a SepangMotoGP: Il primo giorno di scuola è ufficialmente iniziato: tutti i piloti in pista in Malesia. Tempi, notizie, foto e curiosità direttamente dal circuito ... gpone.com Archiviato lo Shakedown, griglia MotoGP (quasi) al completo per i test Sepang, alla ricerca delle prime risposte. x.com [#MotoGP] Joan Mir inizia martedì a Sepang una stagione nella quale per ora si sta parlando più del mercato piloti in vista del 2027 che del lavoro che lo attende. Lo spagnolo però avverte che la fretta non è una buona consigliere. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.