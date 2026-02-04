MotoGP Joan Mir svetta nel day-2 dei test a Sepang La pioggia rovina i piani in Malesia Yamaha non gira

Il secondo giorno di test a Sepang si conclude con Joan Mir in testa, anche se la pioggia ha complicato molto le cose. Le sessioni di questa mattina e pomeriggio si sono svolte in condizioni meteorologiche instabili, con la pioggia che ha impedito molte prove. Yamaha, invece, ha deciso di non girare, limitando così i dati raccolti. La situazione resta incerta in vista delle prossime giornate di test.

Si è concluso il secondo giorno di test ufficiali di MotoGP a Sepang, in Malesia. Sul circuito asiatico si sono svolte due sessioni, distinte tra mattina e pomeriggio, caratterizzate da condizioni meteorologiche variabili. Infatti, la pioggia ha fatto la sua comparsa nella seconda parte della giornata, a meno di due ore dalla conclusione. Una perturbazione piuttosto intensa ha compromesso i piani dei team, che speravano di completare il proprio programma di lavoro. Pertanto, i tempi più significativi sono stati registrati nelle prime tre ore del secondo giorno malese. Da questo punto di vista, la Honda ha continuato a mostrare i miglioramenti già evidenziati il giorno precedente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Joan Mir svetta nel day-2 dei test a Sepang. La pioggia rovina i piani in Malesia, Yamaha non gira Approfondimenti su Joan Mir LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Mir il più veloce prima della pioggia. Allarme motore per Yamaha Questa mattina a Sepang i piloti sono scesi in pista per le prime prove del test in vista della stagione 2026. LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Joan Mir precede Morbidelli e Di Giannantonio, 6° Bagnaia Joan Mir si prende la testa della classifica nei test di Sepang, con un tempo che lo mette davanti a Morbidelli e Di Giannantonio. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Joan Mir Argomenti discussi: LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Marc Marquez svetta nel day-1, bene Bezzecchi e Marini. Bagnaia concentrato sui long run; Marc Marquez ripartenza show, aerodinamica regina dei test Sepang; LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Honda al top con Mir, Bezzecchi e Bagnaia in top10; LIVE MotoGP Test Sepang 2026 in DIRETTA | Alex Marquez svetta bene Bezzecchi e le Honda Bagnaia meglio di Marc Marquez nel day-1. MotoGP, Joan Mir svetta nel day-2 dei test a Sepang. La pioggia rovina i piani in MalesiaSi è concluso il secondo giorno di test ufficiali di MotoGP a Sepang, in Malesia. Sul circuito asiatico si sono svolte due sessioni, distinte tra mattina ... oasport.it MotoGP | Test Sepang Day 2: Mir davanti a tutti, allarme YamahaLa seconda giornata di test IRTA della MotoGP al Sepang International Circuit è stata caratterizzata da due fattori, l'assenza della Yamaha per problemi di sicurezza e affidabilità relativi al nuovo m ... motograndprix.motorionline.com Honda Racing Corporation ha svelato i colori con cui Luca Marini e Joan Mir gareggeranno nel Campionato mondiale MotoGP 2026 - facebook.com facebook La carica di Luca Marini e Joan Mir verso i test di Sepang, saranno tre giorni fondamentali per Honda. x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.