LIVE MotoGP Test Sepang 2026 in DIRETTA | Mir il più veloce prima della pioggia Allarme motore per Yamaha

Questa mattina a Sepang i piloti sono scesi in pista per le prime prove del test in vista della stagione 2026. Mir si dimostra il più veloce prima che il cielo si copra e cada la pioggia. Intanto, Yamaha torna a far parlare di sé per un allarme motore che potrebbe complicare i piani di sviluppo. La giornata prosegue tra sorprese e problemi tecnici, con i team che cercano di capire come adattarsi alle condizioni meteo imprevedibili.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.03 Finisce qui la nostra diretta, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 11.01 Di seguito la classifica definitiva del day-2: 1 Joan Mir – Honda HRC Castrol (Honda) 1:56.874 2 Franco Morbidelli – Pertamina Enduro VR46 Racing Team (Ducati) +0.109 3 Marc Marquez – Ducati Lenovo Team (Ducati) +0.144 4 Fabio Di Giannantonio – Pertamina Enduro VR46 Racing Team (Ducati) +0.175 5 Pedro Acosta – Red Bull KTM Factory Racing (KTM) +0.242 6 Maverick Viñales – Red Bull KTM Tech3 (KTM) +0.252 7 Marco Bezzecchi – Aprilia Racing (Aprilia) +0.

