A gennaio il mercato delle moto cresce del 6,5 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Dopo le feste, le vendite si sono rivelate in netto recupero, portando a una chiusura positiva che fa sperare in un buon inizio per i mesi a venire.

**Gennaio 2026: il mercato della moto registra un aumento del 6,5% e mostra un netto recupero nel segmento delle moto**, un andamento che sembra dare segnali positivi per il settore dopo un anno di incertezze. Il dato, fornito ufficialmente da Confindustria ANCMA, si colloca in un contesto particolare: il mese di gennaio, pur essendo considerato meno rilevante per l’andamento annuale — poiché rappresenta soltanto il 5% dell’intero periodo — è comunque un momento significativo per il settore, soprattutto in termini di dinamica interna. La crescita, che vede l’incremento di 19.282 immatricolazioni, è stata accompagnata anche da un recupero netto delle moto, con un andamento positivo del 16,26%, superando le aspettative. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Moto: gennaio registra un aumento del 6,5% sul mercato, chiusura positiva dopo le feste

Approfondimenti su Moto Jan 2026

A gennaio il mercato delle due ruote riprende a muoversi, con un aumento del 6,5% nelle immatricolazioni rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.

Nel Piceno, soprattutto ad Ascoli Piceno, i casi di infortuni sul lavoro e malattie professionali sono in forte aumento.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Moto Jan 2026

Argomenti discussi: Come è andato il mercato moto a gennaio 2026: numeri, sorprese e modelli top | Dueruote; Immatricolazioni scooter e moto: +6,5% a gennaio; Il mercato delle due ruote segna un balzo positivo in apertura d’anno; Mercato moto Europa 2025: domanda ancora solida ma calo del 12,9%.

Il mercato delle due ruote torna a crescere nel 2026: gennaio registra un +6,5%. Bene moto ed elettricoI dati Confindustria Ancma mostrano un incremento delle vendite a inizio anno. Performance migliore per le moto con +16,26% ... ilfattoquotidiano.it

Mercato moto e scooter gennaio 2026: l'anno inizia bene con un +6,5%. Ecco le moto più venduteLe due ruote archiviano un 2025 complicato e ripartono con slancio. A gennaio 2026 le moto guidano la crescita con un brillante +16,26%, mentre gli scooter frenano leggermente. Ecco quali sono le moto ... moto.it

Mercato moto gennaio 2026: moto +16%, ma non è quello che sembra Gennaio chiude con un +16,26% per le moto. Sembra una grande ripresa, vero In realtà è l'onda lunga del boom Euro 5 di fine 2024. Un anno fa le moto avevano perso il 25,79% dopo l' - facebook.com facebook