È morto Sigfrido | volto di tutte le manifestazioni fiorentine anarchico e antisionista

È scomparso giovedì 11 dicembre Sigfrido Filippi, figura nota nel panorama delle manifestazioni fiorentine. Anarchico e antisionista, aveva 75 anni. La sua presenza e il suo impegno si sono distinti nel tempo, rendendolo un volto riconoscibile e influente nelle attività e nelle mobilitazioni della città.

È morto giovedì 11 dicembre, all'età di 75 anni, Sigfrido Filippi, volto noto a tutti coloro che frequentano le manifestazioni fiorentine.Lunghi capelli bianchi, magro, spesso a petto nudo anche nella stagione fredda. Sempre in piazza con una grande bandiera con il simbolo ‘A’ di anarchia. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Cerca Video Caricamento del Video...

"BIEBI DI PAGANELLI SIGFRIDO " - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Bomba a Pomezia: rinforzata la scorta per Sigfrido Ranucci di Report Sotto casa del conduttore, ora, ci sono 4 agenti di scorta e un'auto blindata in più - facebook.com Vai su Facebook