Saif Gheddafi è stato ucciso in uno scontro armato tra milizie in Libia. Aveva 53 anni e la sua morte solleva ancora molti dubbi sulle cause e sulla dinamica dell’incidente. Figlio del colonnello Gheddafi, era considerato una figura importante nel panorama politico libico dopo il 2011. Ora si cerca di capire cosa sia successo davvero in quei momenti di violenza.

Saif al-Islam Gheddafi, figlio dell’ex leader Muammar Gheddafi, è morto a 53 anni. La notizia è stata confermata dal suo staff politico, ma restano incerte le cause del decesso, avvenuto vicino al confine fra Libia e Algeria. Figura chiave e controversa del Paese post-2011, è stato ricercato dalla Corte penale internazionale. Morto Saif Gheddafi La morte al confine con l'Algeria Leader mancato della Libia, chi era Ricercato e condannato a morte Morto Saif Gheddafi La notizia della morte di Saif al-Islam Gheddafi, secondogenito dell’ex leader libico Muammar Gheddafi, ha trovato conferma nelle ultime ore attraverso fonti politiche e mediatiche in Libia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Saif Gheddafi morto in Libia in uno scontro armato tra milizie, chi era il figlio del colonnello ex dittatore

