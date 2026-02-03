Libia | Saif al-Islam il figlio di Muammar Gheddafi ucciso durante scontri armati

La notizia dell'uccisione di Saif al-Islam Gheddafi si diffonde tra le fonti libiche, anche se ancora mancano conferme ufficiali. Secondo alcune fonti, sarebbe morto in uno scontro armato, ma i dettagli restano confusi. La notizia sconvolge chi ricorda il suo ruolo durante il regime di suo padre e apre nuovi scenari nel paese in guerra.

Notizie ancora frammentarie arrivano dalla Libia sulla presunta morte di Saif al-Islam Gheddafi, figlio dell’ex leader libico Muammar Gheddafi. Secondo quanto riportato dal Lybian Observer e da altri media considerati vicini all’entourage di Saif al-Islam, l’uomo sarebbe stato ucciso durante scontri armati avvenuti nelle scorse ore nei pressi di Zintan, nel nord-ovest della Libia. Le fonti parlano di una morte avvenuta “nel corso di combattimenti”, senza fornire al momento ulteriori dettagli sulle circostanze precise, né sull’identità delle forze coinvolte. Al momento non risultano conferme ufficiali da parte delle autorità libiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

