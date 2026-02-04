È morto Corrado Carnevale, ex primo presidente della Corte di Cassazione. Si è spento mercoledì pomeriggio a Roma all’età di 95 anni.

È morto Corrado Carnevale, ex primo presidente della Corte di Cassazione. Si è spento mercoledì pomeriggio a Roma all’età di 95 anni. I funerali si terranno venerdì 6 febbraio alle ore 15, nella chiesta di Cristo Re di viale Mazzini a Roma. L’alto magistrato era nato a Licata, in Sicilia, nel 1930 ed era stato al vertice della Suprema Corte dal 1985 al 1993, diventando a soli 55 anni il presidente più giovane della storia della Cassazione. Definito il giudice “ammazzasentenze”, durante la sua carriera fu coinvolto in un’inchiesta ma poi venne definitivamente assolto dalla Corte nel 2002. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Morto Corrado Carnevale, ex primo presidente della Cassazione

Approfondimenti su Corrado Carnevale

Il primo presidente della Cassazione lancia un appello sulla questione del referendum: “L’autonomia della magistratura deve restare effettiva”.

La Cassazione ribadisce che l’indipendenza e l’autonomia delle toghe devono rimanere un principio fondamentale.

Ultime notizie su Corrado Carnevale

