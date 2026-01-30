Cassazione il primo presidente D’Ascola | Indipendenza e autonomia delle toghe resti caposaldo

La Cassazione ribadisce che l’indipendenza e l’autonomia delle toghe devono rimanere un principio fondamentale. Lo ha detto il primo presidente D’Ascola, sottolineando che questi valori sono irrinunciabili. Nei prossimi giorni, sono attesi interventi del ministro della Giustizia Carlo Nordio e del vicepresidente del Csm Fabio Pinelli. La discussione si concentra sul ruolo delle toghe e sulla loro libertà di giudizio, senza compromessi.

Iniziata nell’Aula magna della Cassazione la cerimonia di inaugurazione dell’Anno di Giudiziario 2026. Alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ci sono il primo presidente della Cassazione, Pasquale D’Ascola e il procuratore generale, Piero Gaeta. Previsto l’intervento del ministro della Giustizia, Carlo Nordio e del vicepresidente del Csm, Fabio Pinelli. Sono presenti i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, il presidente della Consulta, Giovanni Amoroso, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. «La preoccupazione della magistratura è garantire che resti effettiva l’indipendenza e l’autonomia della giurisdizione come caposaldo del sistema costituzionale». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

