Il primo presidente della Cassazione lancia un appello sulla questione del referendum: “L’autonomia della magistratura deve restare effettiva”. In un momento di tensione, si dice preoccupato per quello che potrebbe succedere all’indipendenza della magistratura. Ricorda che il suo ruolo è garantire che la legge sia uguale per tutti e che questa tutela sia reale, non solo di facciata. La sua voce si aggiunge alle altre che chiedono di fare attenzione a eventuali cambiamenti che possano indebolire il sistema giudiziario.

“La magistratura, che esercita la funzione giurisdizionale affinché la legge sia uguale per tutti, sente di aver adempiuto il proprio dovere se il diritto, ogni diritto, ha effettiva tutela e non se è soltanto declamato. La sua autonomia e la sua indipendenza non sono un privilegio, ma sono presupposti perché il giudice sia sempre imparziale. La preoccupazione della magistratura è quindi volta a garantire che resti effettiva l’indipendenza e l’autonomia della giurisdizione come caposaldo del sistema costituzionale “. All’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026 in Cassazione, di fronte al capo dello Stato Sergio Mattarella e al ministro della Giustizia Carlo Nordio, il primo presidente della Suprema Corte Pasquale D’Ascola dedica un passaggio esplicito della sua relazione alla riforma della magistratura su cui si terrà il referendum costituzionale a marzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, il primo presidente della Cassazione: “L’autonomia della magistratura resti effettiva. Preoccupati per indebolimento dell’indipendenza”

La Cassazione ribadisce che l’indipendenza e l’autonomia delle toghe devono rimanere un principio fondamentale.

Il presidente Mattarella ha sottolineato l’importanza dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, elementi fondamentali per garantire decisioni giudiziarie imparziali e conformi al diritto.

