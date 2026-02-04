Morte Gloria De Lazzari disposti nuovi esami sul corpo della 45enne uccisa a Manchester | cosa sappiamo

La Procura inglese ha deciso di effettuare nuovi esami sul corpo di Gloria De Lazzari, la donna trovata morta a Bolton il 19 gennaio. La 45enne di Roncade nel Trevigiano è stata trovata senza vita nella sua casa, e ora si attendono ulteriori dettagli dalle verifiche autoptiche. Le autorità vogliono chiarire le cause della morte e capire cosa sia successo in quella abitazione.

