Morte Gloria De Lazzari disposti nuovi esami sul corpo della 45enne uccisa a Manchester | cosa sappiamo

La Procura inglese ha deciso di effettuare nuovi esami sul corpo di Gloria De Lazzari, la donna trovata morta a Bolton il 19 gennaio. La 45enne di Roncade nel Trevigiano è stata trovata senza vita nella sua casa, e ora si attendono ulteriori dettagli dalle verifiche autoptiche. Le autorità vogliono chiarire le cause della morte e capire cosa sia successo in quella abitazione.

🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Gloria De Lazzari Chi era Gloria De Lazzari, la 45enne uccisa a Manchester: "Umile e altruista, aveva un'anima pura" Gloria De Lazzari, 45 anni, italiana, è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Manchester. Gloria De Lazzari uccisa a Manchester: il malore della madre e l'ipotesi della perizia psichiatrica per l'aggressore La tragica scomparsa di Gloria De Lazzari a Manchester solleva interrogativi sulle circostanze e sulle cause.

