Chi era Gloria De Lazzari la 45enne uccisa a Manchester | Umile e altruista aveva un'anima pura

Gloria De Lazzari, 45 anni, italiana, è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Manchester. Descritta come una persona umile e altruista, aveva un’anima pacata e genuina. La notizia ha suscitato dolore e sconcerto tra chi la conosceva, lasciando un vuoto tra familiari e amici. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità locale e per chi la ha apprezzata.

Gloria De Lazzari, 45enne italiana, è stata trovata morta nella sua casa di Manchester, in Gran Bretagna. Sarebbe stata soffocata, arrestato un 33enne. Il ricordo di chi la conosceva: "Sempre disponibile, non aveva mai pensieri negativi".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Gloria De Lazzari uccisa a Manchester, arrestato un vicino: aveva già ucciso la fidanzata 16enneSvolta nelle indagini sulla morte di Gloria De Lazzari, trovata senza vita a Bolton, Inghilterra.

Gloria De Lazzari trovata morta a Manchester, arrestato un vicino: aveva già ucciso la fidanzata 16enneSei notizie: Gloria De Lazzari, 45 anni, è stata trovata morta a Bolton, Inghilterra, con un sospettato arrestato, un vicino con precedenti di violenza, che aveva già ucciso la sua fidanzata 16enne.

Gloria De Lazzari, 45enne italiana, è stata trovata morta nella sua casa di Manchester, in Gran Bretagna. Sarebbe stata soffocata, arrestato un 33enne. Il ricordo di chi la conosceva: Sempre disponibile, non aveva mai pensieri negativi.

La morte di Gloria De Lazzari a Manchester: il racconto della famiglia, le parole della polizia e le indagini sull'omicidio. La madre: Era una figlia devota

