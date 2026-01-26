Chi era Gloria De Lazzari la 45enne uccisa a Manchester | Umile e altruista aveva un'anima pura

Gloria De Lazzari, 45 anni, italiana, è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Manchester. Descritta come una persona umile e altruista, aveva un’anima pacata e genuina. La notizia ha suscitato dolore e sconcerto tra chi la conosceva, lasciando un vuoto tra familiari e amici. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità locale e per chi la ha apprezzata.

Gloria De Lazzari, 45enne italiana, è stata trovata morta nella sua casa di Manchester, in Gran Bretagna. Sarebbe stata soffocata, arrestato un 33enne. Svolta nelle indagini sulla morte di Gloria De Lazzari, trovata senza vita a Bolton, Inghilterra. La polizia ha infatti arrestato con accusa di omicidio James Morton, un uomo di 33 anni che abitava nel suo quartiere. Il sospettato era già stato condannato per la morte di una 16enne.

