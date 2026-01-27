La tragica scomparsa di Gloria De Lazzari a Manchester solleva interrogativi sulle circostanze e sulle cause. La scoperta del corpo nel suo appartamento di Bolton porta attenzione sulla possibile perizia psichiatrica dell’aggressore, mentre la madre manifesta il suo dolore. La vicenda evidenzia la complessità di un caso ancora senza risposte definitive.

Gloria De Lazzari, una morte violenta e troppe domande aperte. È stata trovata senza vita nel suo appartamento di Halliwell Road, a Bolton, nell’area di Manchester. Gloria De Lazzari, 45 anni, italiana, avrebbe compiuto 46 anni il 28 gennaio. Il suo corpo è stato scoperto il 18 gennaio, ma la morte risalirebbe alla notte precedente, tra domenica e lunedì. Secondo le prime informazioni investigative, la causa del decesso sarebbe soffocamento o strangolamento. Un’ipotesi che ha subito indirizzato le indagini verso l’omicidio. Il silenzio che ha fatto scattare l’allarme. A dare l’allarme è stata la famiglia in Italia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Gloria De Lazzari uccisa a Manchester: il malore della madre e l’ipotesi della perizia psichiatrica per l’aggressore

Approfondimenti su Gloria De Lazzari

La tragica morte di Gloria De Lazzari a Manchester ha suscitato grande dolore.

Svolta nelle indagini sulla morte di Gloria De Lazzari, trovata senza vita a Bolton, Inghilterra.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Gloria De Lazzari

Argomenti discussi: Gloria De Lazzari uccisa a Manchester, la madre: In Italia non trovava lavoro, era partita per rifarsi una vita. Quel giorno il suo telefono suonava a vuoto; Uccisa a Manchester la trevigiana Gloria De Lazzari: arrestato il presunto killer; Omicidio di Gloria De Lazzari a Bolton, in luglio il processo al 33enne arrestato; Giallo nel Regno Unito: Gloria De Lazzari uccisa in un appartamento a Bolton.

Chi era Gloria De Lazzari, la 45enne uccisa a Manchester: Umile e altruista, aveva un’anima puraGloria De Lazzari, 45enne italiana, è stata trovata morta nella sua casa di Manchester, in Gran Bretagna. Sarebbe stata soffocata, arrestato un 33enne. Il ricordo di chi la conosceva: Sempre ... fanpage.it

Gloria De Lazzari uccisa a Manchester, la mamma ha un malore e finisce in ospedale. Il killer davanti al giudice ad aprileRONCADE (TREVISO) - Un forte dolore al petto, poi il mancamento, l’allarme e la corsa in ospedale, accompagnata dai vicini. Il profondo dolore per la morte della figlia Gloria non accenna ... ilgazzettino.it

Gloria De Lazzari è stata soffocata e trovata morta a casa di James Morton. Udienza durata dieci minuti, il giudice conferma la misura cautelare. Più avanti una perizia psichiatrica - facebook.com facebook

Trovata morta a #Manchester la trevigiana #GloriaDeLazzari: arrestato il presunto killer x.com