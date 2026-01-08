L' asilo nido Chiesa senza riscaldamento acqua e luce Mori | Famiglie senza preavviso comune in ritardo

L’asilo nido “Damiano Chiesa” di Camerano è stato temporaneamente chiuso a causa di problemi infrastrutturali, tra cui assenza di riscaldamento, acqua e luce. La decisione, comunicata senza preavviso, ha sollevato preoccupazioni tra le famiglie, mentre il Comune ha risposto con ritardi nelle comunicazioni. La situazione evidenzia la necessità di un intervento tempestivo per garantire la sicurezza e il benessere dei bambini.

