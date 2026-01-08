L' asilo nido Chiesa senza riscaldamento acqua e luce Mori | Famiglie senza preavviso comune in ritardo
L’asilo nido “Damiano Chiesa” di Camerano è stato temporaneamente chiuso a causa di problemi infrastrutturali, tra cui assenza di riscaldamento, acqua e luce. La decisione, comunicata senza preavviso, ha sollevato preoccupazioni tra le famiglie, mentre il Comune ha risposto con ritardi nelle comunicazioni. La situazione evidenzia la necessità di un intervento tempestivo per garantire la sicurezza e il benessere dei bambini.
CAMERANO – L’asilo nido “Damiano Chiesa” di Camerano ieri è rimasto chiuso per inagibilità, a causa della mancanza di riscaldamento, corrente elettrica e perdite d’acqua. Una situazione che Barbara Mori, consigliera comunale di minoranza e capogruppo del Gruppo Misto del comune di Camerano. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche: Cadavere trovato in un baule a Campi Bisenzio, sentiti i fratelli della vittima: «Persone fragili». Vivevano senza acqua, luce e riscaldamento
Leggi anche: Oltre 100mila persone senza acqua, luce e riscaldamento a Kharkiv. Sugli asset congelati Mosca minaccia: «Se vanno a Kiev, risponderemo»
Asilo nido allagato: Barbara Mori interroga il sindaco; Mons. Barron contro il “calore del collettivismo”: lo scontro tra il nuovo sindaco di New York e la dottrina sociale cattolica; Rientro in classe con sorpresa: asilo nido allagato, bimbi a casa e vacanze prolungate; Camerano: aula allagata all'asilo nido “Damiano Chiesa”, emergenza risolta in poche ore.
Bonus asilo nido: senza fattura basta la ricevuta di pagamento - La domanda di bonus asilo nido richiede quest’anno una serie di ì documenti relativi al pagamento delle rette. pmi.it
Bonus asilo nido, cosa cambia con la nuova norma: domanda valida per tre anni senza rinnovi annuali - Si semplifica il bonus asilo nido, il contributo riconosciuto a seconda dell’Isee alle famiglie con figli da 0 a 3 anni per il pagamento delle rette degli asili (pubblici o privati). fanpage.it
Bonus asilo nido, novità in arrivo: la domanda varrà per tre anni senza bisogno di rinnovo - Importante novità per le famiglie italiane con figli piccoli: il Bonus asilo nido sarà più semplice da richiedere e gestire. ilgiornale.it
COMUNICATO UFFICIALE - CHIUSURA ASILO NIDO E SCUOLE MERCOLEDI' 7 GENNAIO Si comunica che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste sul territorio, le scuole di ogni ordine e grado, asilo nido incluso, resteranno chiuse nella - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.