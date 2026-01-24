Nove anni fa la morte di Mario Matrella il verricellista soccorritore foggiano caduto in servizio

Nove anni fa, Mario Matrella, verricellista e soccorritore di Foggia, perse la vita durante un'operazione di emergenza. Ricordiamo la sua dedizione e il suo impegno nel servizio di soccorso, testimonianza di un valore fondamentale per la comunità. La sua memoria resta viva come esempio di professionalità e coraggio.

Sono passati nove anni dal tragico incidente in cui perse la vita Mario Matrella, verricellista soccorritore foggiano, morto mentre era impegnato in una missione di emergenza sanitaria. Era il 24 gennaio 2017 quando un elicottero del 118 precipitò sulle montagne di Campo Felice, in Abruzzo.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

