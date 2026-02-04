Saronno in festa per la fiamma olimpica | migliaia di persone lungo il percorso cittadino

Saronno si riempie di colore e di entusiasmo per la fiamma olimpica. Migliaia di persone si sono radunate lungo il percorso, da via Volonterio fino al confine con Introini, per seguire il passaggio simbolico. La città si ferma, tutti con il naso all’insù e lo sguardo acceso dall’emozione di vivere un momento così speciale, che porta le Olimpiadi di Milano-Cortina ancora più vicine.

Questa sera Sondrio si è animata con oltre mille persone che si sono radunate in piazza Garibaldi.

Migliaia di persone si radunano in piazza Garibaldi a Sondrio per festeggiare l’arrivo della Fiamma Olimpica.

Saronno in festa per la fiamma olimpica: migliaia di persone lungo il percorso cittadinoUna città intera con il naso all’insù e lo sguardo acceso dall’emozione. Migliaia di persone hanno accompagnato domenica il passaggio della fiamma ... ilnotiziario.net

A Saronno è iniziato l’Olympic Fringe Festival: due giorni di festa in città aspettando la fiammaDebutto tra acrobati, trampolieri e fiaccole per Olympic Fringe Festival, l’evento che unisce sport, cultura, performance e laboratori in occasione del passaggio della fiaccola olimpica ... varesenews.it

