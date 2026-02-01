Sondrio si accende | migliaia riuniti in piazza per accogliere la Fiamma Olimpica con festa e spirito cittadino

Questa sera Sondrio si è animata con oltre mille persone che si sono radunate in piazza Garibaldi. Tutti hanno accolto la Fiamma Olimpica con entusiasmo, creando un’atmosfera di festa e di orgoglio cittadino. È stata una serata che resterà impressa nella memoria di chi c’era.

Sondrio ha vissuto una notte che entrerà nel ricordo collettivo: migliaia di persone hanno riempito piazza Garibaldi per accogliere la Fiamma Olimpica, simbolo della corsa che porta i Giochi a Milano Cortina 2026. L'evento, previsto per le 19.30 di mercoledì 31 gennaio 2026, si è trasformato in un momento di condivisione collettiva, con una folla stimata tra 4.000 e 5.000 persone – il doppio rispetto alle aspettative – che ha accolto l'ultimo tedoforo, Sandro Vanoi, ex commissario tecnico della Nazionale di sci di fondo. Il fuoco, acceso a Olimpia il 26 novembre e arrivato in Italia a Roma il 4 dicembre, ha trovato in Sondrio una delle sue tappe più emozionanti.

