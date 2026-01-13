Trenta posti all’asilo nido | Sarà pronto a settembre

L’assessore ai lavori pubblici Filippo D’Alterio ha annunciato che il nuovo asilo nido, situato vicino alla scuola Mandela, sarà pronto per l’inizio dell’anno scolastico a settembre. La struttura, con una capienza di trenta posti, rappresenta un intervento importante per migliorare i servizi educativi del territorio. I lavori sono in fase di completamento e si sta lavorando affinché l’apertura avvenga nei tempi prestabiliti.

"Contiamo di aprire il nuovo asilo nido per l'anno scolastico che inizierà a settembre". È quanto afferma l'assessore ai lavori pubblici Filippo D'Alterio facendo il punto sui lavori che dovranno portare alla realizzazione del nuovo asilo nido adiacente alla scuola Mandela. Il neo plesso accoglierà trenta posti in un edificio che si estenderà su unico piano alto circa 3,7 metri sulla cui copertura verranno installati i pannelli fotovoltaici. "I lavori – spiega D'Alterio – si stanno concludendo, manca la sistemazione esterna, mentre sono stati ordinati gli arredi. Congiuntamente partirà il bando per la gestione del plesso".

