Arte e genetica | laboratorio gratuito all' ex Convento San Francesco

Un laboratorio gratuito all'ex Convento San Francesco mette insieme arte e genetica per scoprire i segreti dietro le opere più famose. Gli esperti analizzano dettagli nascosti nei dipinti, come gli occhi e la postura, per trovare indizi clinici nascosti da secoli. Si tratta di un progetto che unisce scienza e arte, con l’obiettivo di svelare aspetti finora sconosciuti delle grandi opere.

Cosa si nasconde dietro lo sguardo enigmatico della Gioconda? E se quegli occhi, quel volto, quella postura celassero indizi clinici che per secoli sono sfuggiti agli storici dell'arte? Quegli occhi leggermente distanti, quel collo particolare, quella postura insolita che sono sempre stati.

