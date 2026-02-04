montecitorio question time con il ministro zangrillo

Oggi alle 15 si terrà il question time in diretta dalla Camera. Il ministro Zangrillo risponderà alle domande dei parlamentari, trasmesso dalla Rai. La seduta si svolge nell’Aula di Montecitorio, con molte persone presenti e attenzione puntata su eventuali novità.

ROMA – Si svolgerà oggi, 4 febbraio, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo (foto), risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte a risolvere le criticità strutturali del comparto della pubblica amministrazione (Boschi – IV-C-RE); sulle iniziative volte alla riqualificazione dei profili professionali della pubblica amministrazione e all’innalzamento dei relativi emolumenti, anche al fine di aumentare l’attrattività del lavoro pubblico per le giovani generazioni (Colucci – M5S). 🔗 Leggi su Lopinionista.it

