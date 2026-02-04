Oggi alle 15 si tiene in diretta dalla Camera il question time con il ministro Schillaci. La Rai trasmette l’evento in diretta, permettendo a tutti di seguire le risposte del ministro alle domande dei parlamentari. La seduta si svolge nell’Aula di Montecitorio, con i giornalisti pronti a seguire ogni dettaglio.

ROMA – Si svolgerà oggi, 4 febbraio, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci (foto), risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte a dare concreta attuazione ai provvedimenti in materia di riduzione delle liste d’attesa, anche al fine di ristabilire il principio di universalità ed equità del Servizio sanitario nazionale (Malavasi – PD-IDP); sulle ulteriori iniziative volte a garantire assistenza e cure alle persone colpite da disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, anche attraverso l’implementazione del relativo fondo nazionale (Lupi – NM(N-C-U-I)M-CP); sulle iniziative in materia di disturbi neuropsichiatrici dei minori, con particolare riferimento all’appropriatezza terapeutica e al rafforzamento dei servizi di neuropsichiatria (Loizzo – Lega). 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Montecitorio, question time con il ministro Schillaci

Approfondimenti su Monte Citorio

Oggi, 10 dicembre, alle ore 15, si terrà il question time con il ministro Piantedosi nell’Aula di Montecitorio.

Oggi, 10 dicembre, alle ore 15, si terrà il question time a Montecitorio con il ministro Lollobrigida.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Monte Citorio

Argomenti discussi: Montecitorio: question time con i ministri Crosetto, Urso e Musumeci; Oggi question time con i ministri Bernini, Schillaci e Zangrillo; Domenica 1 febbraio Montecitorio a porte aperte; Le voci di Andra, Tati e Sergio – La Shoah raccontata ai ragazzi, convegno con Roccella.

Camera: Question time con Bernini, Schillaci e ZangrilloRoma, 4 feb (Adnkronos) - Si svolge oggi, mercoledì 4 febbraio, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Lo rende noto l ... msn.com

Montecitorio: question time con i ministri Crosetto, Urso e MusumeciROMA - Si svolgerà oggi, 28 gennaio, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai ... lopinionista.it

Montecitorio: question time con i ministri Crosetto, Urso e Musumeci x.com

Montecitorio: question time con i ministri Crosetto, Urso e Musumeci https://www.lopinionista.it/montecitorio-question-time-con-i-ministri-crosetto-urso-e-musumeci-221043.html_unique_id=697a56674ae81 - facebook.com facebook