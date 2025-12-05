Lega Zaia a colloquio con Salvini e Fontana | Vannacci? Su lui neanche un cenno

(LaPresse) Scambio di vedute a margine della cerimonia di accensione del braciere celebrativo Olimpico al Quirinale, tra il presidente della regione Veneto uscente Luca Zaia, il segretario della Lega Matteo Salvini, il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana e il quello della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti. Un colloquio tra politici leghisti a margine che ha l’aria di una mini riunione di partito. “Un federale della Lega per parlare di Lombardia? No, assolutamente no” risponde ai cronisti Zaia. “Abbiamo parlato di futuro e di come crescere ancora di più. Niente federale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Lega, Zaia a colloquio con Salvini e Fontana: “Vannacci? Su lui neanche un cenno”

