Salvini sulla famiglia nel bosco di Palmoli | Vergogna e sdegno per giudici pavidi
Matteo Salvini esprime forte indignazione sulla sentenza riguardante la famiglia nel bosco di Palmoli, criticando i giudici per la loro presunta indecisione e mancanza di coraggio. L'intervento si concentra sulla tutela dei diritti dei minori e sulla necessità di decisioni ferme per proteggere il benessere dei bambini coinvolti in questa vicenda.
«Vergogna e sdegno per dei giudici pavidi che decidono di non decidere, e rischiano di lasciare un trauma per tutta la vita a tre bimbi che vivevano felici con mamma e papà in mezzo alla natura». Lo scrive sui social il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, commentando la decisione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
