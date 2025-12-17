Salvini sulla famiglia nel bosco di Palmoli | Vergogna e sdegno per giudici pavidi

Matteo Salvini esprime forte indignazione sulla sentenza riguardante la famiglia nel bosco di Palmoli, criticando i giudici per la loro presunta indecisione e mancanza di coraggio. L'intervento si concentra sulla tutela dei diritti dei minori e sulla necessità di decisioni ferme per proteggere il benessere dei bambini coinvolti in questa vicenda.

«Vergogna e sdegno per dei giudici pavidi che decidono di non decidere, e rischiano di lasciare un trauma per tutta la vita a tre bimbi che vivevano felici con mamma e papà in mezzo alla natura». Lo scrive sui social il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, commentando la decisione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Famiglia nel bosco, la denuncia di Matteo Salvini - Ore 14 Sera 27112025

Famiglia nel bosco, perché i figli non sono tornati con i genitori? Nathan «sofferente» e in lacrime - La famiglia nel bosco di Palmoli, provincia di Chieti, non si è riunita nemmeno ieri. ilmattino.it