Firenze | Laura Canovai eletta Procuratore aggiunto Ha lavorato a Prato con Tescaroli
A Firenze, Laura Canovai è stata eletta Procuratore aggiunto. Laureata e con esperienza consolidata, ha lavorato a Prato dal 2005, anche ricoprendo temporaneamente il ruolo di procuratore. La sua carriera si è sviluppata nel settore giudiziario, collaborando con il collega Luca Tescaroli. La nomina rappresenta un passo importante nel percorso professionale di Canovai, confermando la sua presenza nel panorama giudiziario toscano.
Dal 2005, è pm a Prato, dove per un anno ha anche retto la Procura dopo il pensionamento del procuratore Giuseppe Nicolosi, fino all'arrivo del procuratore Luca Tescaroli L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche: Lotta al caporalato, Giani firma accordo con il procuratore Tescaroli
Leggi anche: Truffa a onlus Firenze, procuratore di Brescia: "Riciclaggio cinese in Italia ha dimensioni preoccupanti"
Apriamo il nuovo anno con GIOVANNINI SENZA PAURA di Laura Poli Vi aspettiamo al Teatro Puccini di Firenze il 4 gennaio alle 16,45 #vacanzedinatale #pupidistac #teatro #tratropuccini #firenze - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.