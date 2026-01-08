Firenze | Laura Canovai eletta Procuratore aggiunto Ha lavorato a Prato con Tescaroli

A Firenze, Laura Canovai è stata eletta Procuratore aggiunto. Laureata e con esperienza consolidata, ha lavorato a Prato dal 2005, anche ricoprendo temporaneamente il ruolo di procuratore. La sua carriera si è sviluppata nel settore giudiziario, collaborando con il collega Luca Tescaroli. La nomina rappresenta un passo importante nel percorso professionale di Canovai, confermando la sua presenza nel panorama giudiziario toscano.

