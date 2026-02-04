Carlo Castellana, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, dice che chi propone di cambiare il calendario scolastico non conosce abbastanza la scuola. Sostiene che le abilitazioni devono essere pagate dallo Stato e spiega le sue posizioni in una breve intervista a Francesco Bunetto.

Carlo Castellana, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, è stato ospite della rubrica Tre domande a, a cura di Francesco Bunetto. Al centro dell’intervista tre nodi ancora irrisolti del sistema scolastico: carta docente, calendario scolastico e corsi abilitanti. Una conversazione che mette a fuoco carenze strutturali e contraddizioni politiche. L'articolo “Modificare il calendario scolastico? Ne parlano senza conoscere la scuola”. Sulle abilitazioni, “Deve pagarle lo Stato”. Tre domande a . Carlo Castellana .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, Vito Carlo Castellana, ha espresso una posizione critica sulla proposta di revisione del calendario scolastico.

La proposta di Daniela Santanchè di modificare il calendario scolastico, riducendo di dieci giorni la pausa estiva, mira a redistribuire il riposo durante l’anno.

