Modificare il calendario scolastico? C’è chi dice sì I genitori | Positiva e condivisibile la proposta di Santanché L’Italia ha la pausa più lunga d’Europa e pesa sulle famiglie

La proposta di Daniela Santanchè di modificare il calendario scolastico, riducendo di dieci giorni la pausa estiva, mira a redistribuire il riposo durante l’anno. La proposta ha ricevuto commenti positivi da parte dei genitori, che sottolineano come l’Italia abbia una delle pause più lunghe d’Europa, con impatti significativi sulle famiglie. La discussione riguarda anche benefici e criticità di questa eventuale modifica.

Il Ministro per il Turismo, Daniela Santanchè, ha proposto una riforma del calendario scolastico attraverso la riduzione di dieci giorni dalla pausa estiva, da redistribuire nell’arco dell’anno. Il Moige, Movimento italiano genitori, ha espresso pieno sostegno all’iniziativa attraverso le parole del direttore generale Antonio Affinita. “Positiva e condivisibile la proposta del Ministro Santanchè di riformare il calendario scolastico mediante la riduzione di dieci giorni dalla pausa estiva, da redistribuire nell’arco dell’anno“, ha dichiarato all’Adnkronos. L’attuale interruzione estiva italiana si colloca tra le più prolungate in Europa, una caratteristica che il Moige ritiene fonte di problematiche sul piano didattico e organizzativo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

La proposta di Santanchè di modificare il calendario scolastico mira a distribuire le pause durante tutto l'anno, con l’obiettivo di favorire la destagionalizzazione del turismo.

La Cgil ha espresso la propria opposizione alla proposta del Ministro Daniela Santanchè di ridurre di dieci giorni le vacanze estive scolastiche.

