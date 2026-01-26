Riformulare il calendario scolastico Castellana Gilda è critico | Ancora una volta parla di scuola chi la scuola non la conosce

Il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, Vito Carlo Castellana, ha espresso una posizione critica sulla proposta di revisione del calendario scolastico. Secondo Castellana, la proposta rischia di riflettere una scarsa conoscenza delle esigenze della scuola e di studenti, sottolineando l’importanza di un confronto approfondito prima di ogni modifica. La discussione sul calendario scolastico resta centrale per garantire un percorso educativo equilibrato e funzionale.

Il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, Vito Carlo Castellana, ha espresso una posizione critica sulla proposta di revisione del calendario scolastico. Il rappresentante sindacale ha diffuso un video sui social network nel quale ha sollevato dubbi sulla conoscenza diretta del sistema da parte di chi avanza tali proposte. Castellana ha dichiarato: “Ancora una volta parla di scuola, chi la scuola non la conosce”. La critica si concentra sulla distanza percepita tra le proposte normative e la realtà quotidiana degli istituti. Il sindacalista ha messo in evidenza come le condizioni strutturali degli edifici rappresentino un aspetto spesso ignorato nelle discussioni sul calendario scolastico.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

