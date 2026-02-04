Modello Venezia per il turismo napoletano? Atex e Adunite al Prefetto | Si crei un osservatorio antimafia

Questa mattina, al Prefettura di Napoli, si è parlato di creare un osservatorio antimafia dedicato al settore del turismo e della ristorazione. Atex Campania e Adv–Adunite hanno proposto un protocollo d’intesa per monitorare meglio le attività e prevenire infiltrazioni criminali, come già fatto in altre città come Venezia. L’obiettivo è mettere in atto strumenti concreti per tutelare imprese e cittadini.

Un protocollo d’intesa e un osservatorio antimafia dedicato al turismo e alla ristorazione: è questa la proposta al centro dell’incontro che si è tenuto presso la Prefettura di Napoli, su iniziativa delle associazioni Atex Campania e Adv–Adunite. All’incontro hanno partecipato rappresentanti del Comune di Napoli, della Questura, della Polizia postale, della Guardia di finanza, della Camera di commercio di Napoli, dei sindacati e delle principali associazioni della filiera turistica di Napoli e provincia. Secondo quanto si legge in una nota firmata da Sergio Fedele, presidente di Atex Campania, e Cesare Foà, presidente di AduniteAidit Campania Federturismo, l’obiettivo è valutare anche per Napoli e il suo territorio l’adozione di strumenti già sperimentati in altre aree del Paese per prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata in settori particolarmente esposti.🔗 Leggi su Ildenaro.it

