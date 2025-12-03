Prevenzione antimafia nel turismo e nella ristorazione | nasce un osservatorio

Si è costituito oggi, presso la Prefettura di Venezia, l’Osservatorio previsto dal protocollo d’intesa con i Comuni di Venezia, Caorle, Cavallino Treporti, Chioggia, Eraclea, Jesolo e San Michele al Tagliamento per la prevenzione amministrativa antimafia nel settore turistico-alberghiero e della. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Codice Antimafia: la prevenzione collaborativa come nuovo paradigma https://share.google/PtbJOVZ2j3aRjChK5 Codice Antimafia: la prevenzione collaborativa come nuovo paradigma Page Expired 1 messaggio - 1 partecipante Leggi l'argomento intero Vai su Facebook

Il punto di partenza è nelle parole pronunciate dal sostituto procuratore nazionale antimafia Antonio Ardituro: nelle curve italiane cresce un’area grigia in cui si intrecciano suprematismi, affari e infiltrazioni criminali. È un allarme che non riguarda più solo il calc Vai su X

Vibo Valentia: un protocollo antimafia tutelerà turismo e ristorazione - Nella mattinata di oggi, presso la Prefettura di Vibo Valentia, è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa per la prevenzione amministrativa antimafia nel settore turistico- Riporta cn24tv.it

Firmato a Vibo il protocollo antimafia per il turismo: «Per le nuove attività controlli a tappeto e non più a campione» - VIDEO | L’intesa siglata in Prefettura con la Camera di Commercio, Confindustria e i Comuni di Tropea, Pizzo e Joppolo prevede un’intensificazione del monitoraggio amministrativo per impedire alla ‘nd ... ilvibonese.it scrive

Bergamo, siglato in Prefettura protocollo antimafia nei settori turistico-alberghiero e della ristorazione - Rendere più forti le azioni di prevenzione e contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nei settori turistico- Segnala bergamo.corriere.it

Turismo e legalità, a Matera firmata un'intesa con 11 comuni - alberghiero e della ristorazione, è stato sottoscritto oggi in Prefettura, a Matera, una "intesa di legalità'' tra il ... Si legge su ansa.it

Turismo, più controlli antimafia . La Prefettura scende in campo - "Promuovere una filiera della legalità per proteggere l’industria dell’ospitalità dalle infiltrazioni mafiose e da altri fenomeni d’illegalità in grado di produrre gravi danni al territorio ed alla ... Si legge su lanazione.it

Interdittive antimafia, focus al Jambo1: «White list per le imprese garanzia di competitività» - Salgono a 764 le interdittive antimafia in Italia, posizionando la Campania al primo posto con 241 provvedimenti emessi. Si legge su ilmattino.it